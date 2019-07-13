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Fahrettin Altun: ABD'ye komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin Amerikan kanunlarını aşmak için komplo kurduğuna dair asılsız iddiaları yayma çabalarından derin endişe duyduklarını söyledi. Altun, "Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir" dedi.

Fahrettin Altun, ABD'de Türkiye aleyhine yapılan karalama kampanyasını Associated Press (AP) haber ajansına değerlendirdi. Altun, "Türkiye’nin Amerikan kanunlarını aşmak için komplo kurduğuna dair asılsız iddiaları yayma çabalarından derin endişe duyuyoruz. Bu ithamlar, 15 Temmuz 2016’da yaşanan ve 251 masum insanın şehit edilmesiyle sonuçlanan hain darbe girişiminin lideri Fetullah Gülen ve suç ortakları tarafından, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden itibaren defalarca ortaya atılmıştır. Bu karalama kampanyası, Amerikan halkını yanlış yönlendirerek bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin, Başkan Trump’ın geçiş ekibi ve yönetiminin üyeleriyle yasadışı bağlantıları olduğuna inandırmayı hedeflemektedir. ABD'ye komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir" dedi.

Türkiye'nin on yıllardır Amerikan şirketleriyle iş yaptığını ve bu meşru faaliyetler hakkında ilgili mercilere bilgi verildiğini ifade eden Altun şunları söyledi:
"ABD’de herhangi bir usulsüzlük veya yasadışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz. Bugüne dek ABD’nin Türk yargısını etkileme çabalarına rağmen Amerikan yasal sürecine saygımızdan ötürü sessizliğimizi koruduk. Ancak ABD makamlarının bu dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu görüyoruz. Hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü olan Pazartesi günü görülecek davada görev yapan savcıların, iddianamelerinde Gülen hakkında olumlu bir tablo çizmeleri bu durumun en açık göstergesidir. Büyük bir terör saldırısının sorumlusuna kurban muamelesi yapmak kabul edilemez. ABD makamlarını, Türkiye’nin yasal taleplerini ciddiye alarak müttefikliğin gerektirdiği dikkat ve titizlikle bu taleplerin gereğini yapmaya davet ediyoruz."

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

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