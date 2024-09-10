Fahrettin Altun bakanların basın müşavirleriyle bir araya geldi! ‘Hakikat mücadelemiz devam ediyor’

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında "Tüm gücümüzle dezenformasyon ve manipülasyon gibi tehditlere, saldırılara karşı koyacağız" dedi.

Fahrettin Altun şunları ifade etti:

"Bakanlıklarımızın değerli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya gelerek kamusal iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi, kurumlar arası koordinasyon, dezenformasyonla mücadele gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

Bir yandan ülkemizin başarılarını, kalkınma ve refah yolunda atılan adımları duyurmaya ve hakikat mücadelemize devam ederken, diğer taraftan tüm gücümüzle dezenformasyon ve manipülasyon gibi tehditlere, saldırılara karşı koyacağız.

Toplantımıza katılımları ve katkıları dolayısıyla değerli basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum."