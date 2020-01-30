Fahrettin Altun 'Çarpmayan kalp olur mu?' notuyla paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azize' ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılarak hastanede tedavisi devam eden Azize Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme anını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun paylaşımında, “Çarpmayan kalp olur mu?” Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Temenniler ortak: "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azize Çelik arasında geçen o görüşme:

“Çarpmayan kalp olur mu?”



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü.



Temenniler ortak: "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." pic.twitter.com/lQEWwmoCcx — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 30, 2020

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk enkaz altında kalmıştı.

UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe, yıkıntı altında 20 saat kalan aileden Azize Çelik ile telefon irtibatı kurmuştu. Emine Kuştepe'nin sakin konuşmasıyla yeri tespit edilen Azize Çelik ve ailesi, enkaz altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınmıştı. Azize Çelik ve Emine Kuştepe arasındaki o telefon görüşmesi ekranlara yansımış ve o anlar depremin sembol anları arasına girmişti.

