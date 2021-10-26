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Fahrettin Altun'dan Bakan Çavuşoğlu ile ilgili habere sert tepki

26.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilgili haberine ilişkin, "Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" dedi.

Fahrettin Altun'dan Bakan Çavuşoğlu ile ilgili habere sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Bakan Çavuşoğlu'yla ilgili haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe'nin haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını ilettiği, Erdoğan'ın bu mesaja "Yapacak bir şey yok" yanıtı verdiği iddiası yer verilmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu
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