Fahrettin Altun'dan Bakan Çavuşoğlu ile ilgili habere sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Bakan Çavuşoğlu'yla ilgili haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.



Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.



Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.



Sadece “yalan haber” yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz. pic.twitter.com/YbC8pUdV0T — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2021

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe'nin haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını ilettiği, Erdoğan'ın bu mesaja "Yapacak bir şey yok" yanıtı verdiği iddiası yer verilmişti.

