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  4. Fahrettin Altun’dan çok sert 'militan' tepkisi: Herkes haddini bilmeli

Fahrettin Altun’dan çok sert 'militan' tepkisi: Herkes haddini bilmeli

23.01.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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Fahrettin Altun’dan çok sert 'militan' tepkisi: Herkes haddini bilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP 22’nci Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir canlı yayında ’Vali militan, kaymakam militan’ sözlerine tepki göstererek bir açıklama yaptı.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan" söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegane sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir.

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"HERKES HADDİNİ BİLMELİ"

Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya’da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!" (DHA)


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