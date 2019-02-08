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Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici." dedi.

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Altun, Reuters'a şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları BM Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer

Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz

Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici

Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz

Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı fahrettin altın Cumhurbaşkanlığı Suudi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben ömrü hayatımda böyle yüzsüz bi hükümet görmedim sanki olay burada degil çinde olmuş adamlar elini kolunu sallayarak gelip cinayet işliyor senin istihbaratın içişlerin uyuyor birde suçu başkalarındamı arıyorsunuz yazık ülkenin geldigi duruma çok yazık
ŞU ELİN SUUDİSİ İÇİN ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ,AMA KENDİ VATANDIŞIMIZDAN DA ESİRGİYORUZ! BU NE BİÇİM ÇELİŞKİ???ÖRNEK Mİ: EN SON KARTALDA ÇÖKEN BİNA İÇİN YAYIN YASAĞINI KİM ALDIRDI ACABA?İŞTE SİZE ŞEFFAFLIK! HAKSIZ MIYIM YANİ?
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