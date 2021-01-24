HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer verdiği İngilizce paylaşımda, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” çağrısında bulundu.

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim olduSon dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

"PKK-HDP İLİŞKİSİNE KANIT"

Söz konusu görüntülerin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.

"YALANLARI YAYMAYI BIRAKMALI"

Fahrettin Altun, PKK’nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ’lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, “Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK’lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP’nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” ifadelerini kullandı.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gözyaşlarını tutamadılar! Gözyaşlarını tutamadılar!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken: Uyku eksikliği

Bu etken koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.