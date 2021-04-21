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Fahrettin Altun'dan kabine revizyonu açıklaması

21.04.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kabinede yapılan revizyon sonrası açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında, " Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Altun ayrıca açıklamasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Zehra Zümrüt Selçuk'un da kabine dışı kaldığını duyurdu.

Fahrettin Altun'dan kabine revizyonu açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DA KABİNE DIŞI KALDI

9 Temmuz 2018’den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendilere gece gündüz çalışarak ülkemize kattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir."

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Zehra Zümrüt Selçuk

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