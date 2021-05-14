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  4. Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki

14.05.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına tepki gösterdi.

"SİZE DE ANCAK BU YAKIŞIR"

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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