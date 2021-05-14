Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına tepki gösterdi.

"SİZE DE ANCAK BU YAKIŞIR"

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır! pic.twitter.com/xjqi5nucmn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2021



