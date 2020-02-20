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Fahrettin Altun'dan şehit haberinin ardından sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 18:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de 2 askerimizin şehit, 5 askerimizin yaralı olduğunu duyurmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan şehit haberinin ardından sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

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Fahrettin Altun Milli Savunma Bakanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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