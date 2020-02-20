Fahrettin Altun'dan şehit haberinin ardından sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

