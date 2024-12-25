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  4. Fahrettin Altun'dan Suriye paylaşımı: "Doğru duvar yıkılmaz"

Fahrettin Altun'dan Suriye paylaşımı: "Doğru duvar yıkılmaz"

25.12.2024 18:17
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, grup toplantısında izlettiği, Suriye meselesinde Türkiye'nin haklı ve doğru duruşunu özetleyen videoyu X hesabından paylaştı.

Fahrettin Altun'dan Suriye paylaşımı: "Doğru duvar yıkılmaz"

Suriye'de tarihi değişim yaşanırken, dünya Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye'de de 14 yıla yayılan bu kanlı dönemde, hep doğru ve haklı tarafta bulunmanın, masum sivillere destek olmanın gururu var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Türkiye'nin Suriye meselesindeki politikalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

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FAHRETTİN ALTUN VİDEOYU PAYLAŞTI

Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın halkına zulmü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri yer aldı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Suriye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu kullandı.

"DOĞRU DUVAR YIKILMAZ"

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerine yer verdi.

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Fahrettin Altun
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