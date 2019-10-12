Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında takip eden basın mensuplarını hedef alan terör örgütü saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, harekatı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalıştığına işaret eden Altun, "Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU DA BU SALDIRILARI KINAMAYA DAVET EDİYORUZ"

PKK/PYD-YPG terör örgütünün keskin nişancı saldırılarıyla, halkın haber alma hakkına ve hedef aldıkları insanların yaşam hakkına saygı göstermediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan muhabirlerin de işlerini serbest şekilde yapabildiğine inanmak mümkün değildir. Aynı şey, yıllardır bu terör örgütünün demir yumruğu altında yaşayan sivil halk için de geçerlidir.

Bu saldırılarda yaralanan gazeteci arkadaşlarımızın tedavileri gerçekleştirilmektedir. Kendileriyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek acil şifalar dileklerimi ilettim. Bu saldırıları en sert biçimde kınıyor, uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmadığını, birtakım evrensel değerleri savunduğunu iddia edenlerin yaşananlardan ders alacağını umuyoruz."