Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Uyarı metninde şunlar kaydedildi:

"Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı. Çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı. Can güvenliği açısından açık hedef olunacak noktalardan uzak durulmalı. Resmi yetkililerin yönlendirmelerine harfiyen uygulanmalı. Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı. Yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı, hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli.

Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı. Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli. Balkon, çatı, tepe vs. gibi yüksek yerlerden mümkünse yayın yapılmamalı. Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı. Terör örgütü PKK/YPG için, bölgede görev yapan basın mensupları güvenlik güçleri kadar tehdit gördükleri bir meslek grubu. Çünkü terör örgütünün yaptıklarını, eylemlerini, saldırılarını dünyaya ve Türkiye’ye onlar duyuruyor."

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanmıştı.

(AA)