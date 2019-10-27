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Fahrettin Altun: "DEAŞ’lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Prof.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Terör örgütü PKK/YPG’nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ’lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz” dedi.
Sosyal medya hesabından İngilizce açıklamalarını sürdüren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “DEAŞ ile mücadele, Türkiye’nin Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının temel taşıdır. Terör örgütü PKK/YPG’nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ’lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.
Altun, DEAŞ mensubu yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi için söz konusu ülkelerle işbirliği yapacaklarını da ekledi.

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