Fahrettin Altun: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretine ilişkin İngilizce açıklama yaptı. Altun, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı" paylaşımında bulundu.
FOTOĞRAFLI
Polis bile ne olduğunu anlamakta zorlandı! İnşaat teliyle...
Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!