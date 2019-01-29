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Fahrettin Altun: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Fahrettin Altun: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretine ilişkin İngilizce açıklama yaptı. Altun, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı" paylaşımında bulundu.

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