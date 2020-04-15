Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun’un adres ve ftoğrafını yayımlayara soruşturma!

Fahrettin Altun’un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşanlar hakkında İstanbul Baş Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma, "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan açıldı. Peki Fahrettin Altun kimdir? İşte Fahrettin Altun’un hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar...

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

11 Eylül 1976 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 1998'de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2014-2018 yılları arasında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve Genel Koordinatör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İbn Haldun Üniversitesinde İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesiyle birlikte 25 Temmuz 2018’de İletişim Başkanı olarak atandı.

