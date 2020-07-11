Fahrettin Altun paylaştı! 15 Temmuz Mehteri

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiire de yer verildi. Ayrıca videoda, Ayasofya önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananlar hatırlatıldı.

"15 TEMMUZ GECESİ YENİDEN DİRİLİŞTİ"

İletişim Başkanı Altun paylaştığı mesajda, “O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi. 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti. Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... 15TemmuzMehteri” ifadelerini kullandı.

“O gün bugündür diye kahramanlar can verdi

Gökte hazır melekler selamladı şehidi

15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti”

Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... #15TemmuzMehteri pic.twitter.com/MgMClflrA8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 11, 2020



