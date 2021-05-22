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  4. Fahrettin Altun paylaştı: Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı

Fahrettin Altun paylaştı: Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı

22.05.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı.

Fahrettin Altun paylaştı: Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.

Erdoğan'ın dün Hasdal'da yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Fatih Camii'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.

Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor. (DHA)

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ERDOGAN


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