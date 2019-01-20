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Fahrettin Altun: Sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Altun, açıklamasında "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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