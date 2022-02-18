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Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası! CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı

18.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili davada tanık CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası! CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davanın görülen son duruşmasında tanık CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

KAFTANCIOĞLU'NUN AVUKATLARI KATILDI

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları katıldı.

"ARAÇTAN İNEREK YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇTİLER"

Tanık olarak dinlenen polis memuru A.A. Üsküdar Koruma Büro Amirliği'nde görevlendirilmiş olarak olay tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinde nöbette olduğunu söyledi. Bir aracın olay yerine geldiğini söyleyen tanık A.A., “Bizimle şahıslar arasında mesafe olması sebebiyle ben tam olarak ne konuştuklarını anlamadım. Şahıslar araçtan inerek yolun karşı tarafına geçtiler" dedi.

"PARTİ ADINA KONTROL YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Gelen gruptaki bir kişinin elini kaldırarak bir şeyler yaptığını gördüğünü ifade eden polis memuru, söz konusu kişinin direkt ikamete değil, ikametin çaprazında kalacak şekildeki boş araziye yönelik telefonunu kaldırarak baktığını söyledi. Tanık A.A. “Ancak ben fotoğraf çekip çekmediğini görmedim. Yanlarına gittim. Burada fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledim. CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, burada bir yapılaşma olduğunu, partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Daha sonrasında evde kimsenin olmadığını söyledik. Şahıs araca binip olay yerinden uzaklaştık" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatının sorusu üzerine tekrar söz verilen tanık A.A. “Olayın üzerinden 1 seneden çok zaman geçti. Suat Özçağdaş daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, arabasına binip uzaklaştı. Söz konusu arazinin Vakıflar'a ait olduğu daha önce bize söylenmişti" dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatı dosyanın Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesini istedi. Müşteki avukatı ise “Suat Özçağdaş belirtilen eylem yönünden ikrarda bulunmuştur. Sanığın üzerine atılı suç sabittir" diye konuştu.

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar Suat Özçağdaş ve diğer polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Dosyanın birleştirilmesi için üst mahkemeye gönderilmesine ilişkin talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede aynı suçtan Kaftancıoğlu'na daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun'un Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliği'nin de takipsizlik kararını kaldırdığı hatırlatılıyor.

Kaynak: DHA

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Canan Kaftancıoğlu
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