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Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

23.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için mütalaa istendi.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu da katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bu konuyla ilgili yargılandığı davada beraat ettiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım ise İl başkanıdır. Siyasi partide yerelden genele kadar iletişim halindedir. Bu tür konularda da istişare ederiz. İletişimde olduğumuz onlarca konu var" şeklinde konuştu.

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KAFTANCIOĞLU'NUN AVUKATINDAN BERAAT TALEBİ

Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı tüm delillerin toplanmış olduğunu, somut olayda üzerine atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini, daha önceden konuyla ilgili savcılığın takipsizlik kararı verdiğini ve müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi'ne geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor. İddianamede Özçağdaş'ın görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtiliyor. İddianamede Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu
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