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Fahrettin Altun’dan 27 Mayıs paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Mayıs 1960, Türkiye’de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarihtir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Mayıs 1960, Türkiye’de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarihtir. Demokrasimize leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları da suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"27 Mayıs 1960, Türkiye’de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarihtir. Demokrasimize leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları da suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997’de hep aynı zihniyet sahne aldı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde ise ’Artık yeter’ diyen milletimizin darbecilere karşı destansı direnişi bir dönüm noktası oldu. Elbette bugün hem içeride hem de dışarıda vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiye’si dünün Türkiye’si değildir. Artık Türkiye’de iktidarın kaynağı millet iradesidir. Bugün artık ’halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok. 27 Mayıs darbesinin 59. yıldönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

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