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Fahrettin Altun’dan G20 Zirvesi paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi kapsamında Osaka’da bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin en son gelişmeleri değerlendireceğini açıkladı.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın raporunu basın toplantısında değerlendireceğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün saat 16.30’da Japonya’nın Osaka şehrinde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi kapsamında Osaka’da bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin en son gelişmeleri değerlendireceğini açıkladı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın raporunu basın toplantısında değerlendireceğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün saat 16.30’da Japonya’nın Osaka şehrinde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Diğer meselelerin yanında ticaret savaşları ve korumacılığa odaklanan bu başarılı ve yerinde organizasyona ev sahipliği yaptığı için Japonya’ya teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız, Agnes Callamard’ın yayımladığı rapor dahil olmak üzere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin en son gelişmeleri de değerlendirecektir. Bu yılki zirve esnasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere dünya liderleriyle baş başa toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, bugünkü basın toplantısında bu görüşmelere de değinecektir" ifadelerini kullandı.

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