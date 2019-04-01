Fahrettin Altun'dan 'İstanbul' açıklaması

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.

