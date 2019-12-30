Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından “Kanal İstanbul projesi; İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek” notuyla bir video paylaştı.

Videoda, geçmişte deniz ticareti merkezi olan İstanbul’un Kanal İstanbul’un yapılmasıyla birlikte bu konumunu güçlendireceği anlatılıyor.

#Kanalİstanbul projesi;

✅İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak,

✅Can ve mal güvenliğini tesis edecek,

✅10 bin yeni istihdam sağlayacak,

✅Ekonomiye değer katacak,

✅İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek. pic.twitter.com/Lm7rw5bvLS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 30, 2019



