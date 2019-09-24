HABER

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:47 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor" - "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyorThomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor
Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Fahrettin Altun israil Netanyahu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Özgür basın doğru haber

Özgür basın doğru haber

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.