Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından, Hakkari ve Suriye'deki terör saldırıları sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Milletimiz terör örgütü PKK'nın ve onun Suriye uzantısı YPG'nin adını anmadan yapılan sözüm ona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır. PKK ve YPG'ye terör örgütü diyemeyenler, terör örgütünün psikolojik harp unsurları olarak vazife icra etmektedirler."

