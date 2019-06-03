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Fahrettin Altun'dan, televizyon programındaki ifadelere kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon programındaki Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon programındaki Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, programa katılan yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarf edilen ifadelerin ziyadesiyle rahatsız edici olduğunu ifade etti. Bu ifadeleri kullanan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesinin de bir diğer talihsizlik olduğunu ifade eden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı 'en büyük gücümüz' olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz. 15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz."

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