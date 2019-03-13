HABER

Fahrettin Altun'dan "#WeAreErdogan" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "#WeAreErdogan" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası bir takipçisinin, "Hocam, Cumhurbaşkanımızın bu fotoğrafı nereden?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak'tan Cizre'ye giderken çektim bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu. Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor? #WeAreErdogan"

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Kılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştuKılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştu
Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarıMeteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
#WeAreErdogan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

Ordu Valiliği'nden 'roket ve füze' uyarısı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı

Marmara Adası açıklarında gemi battı!

Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı

Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.