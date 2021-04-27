Fahrettin Koca açıkladı | İllere göre risk durumları neler? İşte güncel risk haritası…

Yapılan kabine toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan yeni Türkiye Risk haritası 17 - 23 Nisan olarak güncellendi. Buna göre birçok ilde az da olsa düşüş gözlemlendi. İstanbul 100 binde vaka sayısını 920’den 854’e düşürdü. Tam kapanma kararının ardında ise kapanan işletmelere bir destek paketinin açıklanmaması dikkat çekti.

İLLERİN RİSK DURUMLARI NE?

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

GÜNCEL RİSK HARİTASI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.



