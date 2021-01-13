Fahrettin Koca "Acil Kullanım Onayı" ile Çin Aşısı Yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “’Tünelin ucunda ışık göründü’ demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün” diyerek beraberindeki Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Corona virüsüne karşı Çin şirketi Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısı yaptırdı. Türkiye’de 12 Ocak itibariyle Corona virüsü salgınında son 24 saatte 9 bin 554 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839’a ve 173 can kaybıyla toplam ölüm sayısı 23 bin 325’e yükseldi. Ülke genelinde erişkin yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 60,6’e ulaşırken, son haftalarda Cumartesi ve Pazar günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla sosyalleşme mekanlarını kapalı tutmak gibi önlemlerle salgında asgari ölçüde yavaşlama olduğu görüldü. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayan Türkiye’de aşı hakkındaki tartışmalar da büyüdü. Çinli Sinovac şirketine ait CoronaVac aşısından sadece 3 milyon doz gelmesi ve BioNTech-Prizer, AstraZeneca ve Moderna aşılarının Türkiye’ye getirilmesinden söz edilmemesi tepkiyle karşılandı.

Türkiye’nin 83 milyonu aşkın nüfusunu nasıl aşılayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet ilk önce sağlık çalışanlarını Çin aşısı CoronaVac ile aşılama kararı alındı. Bu çerçevede bugün Sağlık Bakanlığı Çin aşısına “Acil kullanım onayı” verdi. Türkiye’de Faz-3 sonuçları henüz açıklanmadan aşı uygulanmaya başlandı Sağlık Bakanlığı, Çin aşısı CoronaVac için “Acil kullanım onayı” kararı almasıyla sağlık çalışanlarına aşılama yapılabilmesi için yasal süreci tamamlarken, söz konusu aşıyla ilgili Faz-3 çalışması yürüten Brezilya’nın ise yüzde 50.4 oranında etkinlik açıklaması Türkiye’deki tepkileri arttırdı. Bu arada CoronaVac aşısıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi’nin öncülüğünde Türkiye’de gönüllü katılımlarıyla yürütülen Faz-3 çalışması sonuçları ise açıklanmadı. Sağlık Bakanı Koca da, bu akşam Bilim Kurulu üyeleriyle toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde Türkiye’nin programında “öncelikli risk grubu” olarak belirlediği sağlık çalışanlarına aşılamaya başlanması kapsamında aşı yaptırdı. Böylece Türkiye’de Sinovac aşısı için yürütülen insan üzerindeki deneme süreci Faz-3 kapsamında gönüllü aşı olanlar dışında resmi aşılama programı kapsamında, ilk olarak Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine aşı yapılmış oldu.