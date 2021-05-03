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Fahrettin Koca’dan Covid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama geldi

03.05.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gören bir hastanın Covid-19 kaynaklı ölümünün saklandığına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında hastanın ölüm raporunu da paylaşarak, "Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca’dan Covid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Covid-19 tedavisi gören bir hastamızın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak kişinin covid ölümünün saklandığı iddia edilmektedir. Ekte hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belgeyi ve kayıtlarımızdaki ölüm belgesini paylaşıyoruz.

"TAKİP EDEN HEKİMİMİZİN SORUMLULUĞUNDADIR"

Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde covid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorumuz ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onaylamıştır. Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir.

"TÜM İSTATİSTİKLERİMİZDE COVID ÖLÜSÜ OLARAK KAYITLIDIR"

Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporu hekim tarafından onaylanmış ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek hastanın covid-19 pozitif olduğu ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Hekim de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onaylamıştır. Raporun son hali ekte sunulmuştur. Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü olarak kayıtlıdır.

İddia edildiği gibi hasta covid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir.

"ŞÜPHELİ HALE GETİRMENİN KİMSEYE FAYDASI YOKTUR"

Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra pcr test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir.
Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur.

Müteveffa Cemal Küçükşahin beye Allah’tan rahmet ve sevenlerine bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum"


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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