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  4. Fahrettin Koca'dan 'Eczacılar Günü' mesajı

Fahrettin Koca'dan 'Eczacılar Günü' mesajı

14.05.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz. 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun'' dedi.

Fahrettin Koca'dan 'Eczacılar Günü' mesajı

Bakan Koca, '14 Mayıs Eczacılar Günü' dolayısıyla Twitter'daki hesabından videolu mesaj yayınladı. Koca, mesajında, ''Bugün 14 Mayıs Eczacılar Günü. Pandemide sağlık personelinden ilk kayıp içinizden biri oldu. Salgında, hastane personeli yanında doğrudan risk alan bir meslek grubu oldunuz. Tanının, eczayla ve ilaçla şifaya vardığını, muayene odasıyla eczane arasındaki yakınlığı, en iyi hastalar bilir. İlaç olan insan ve insan davranışlarıdır. Toplumun size bu denli sevgi ve saygı duymasının sebebi bundandır. Pandemide de herkese ilaç oldunuz. Fedakar çalışmanız ve sabrınız için her birinize minnettarız. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz. 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun'' dedi.

DHA

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