FAHRETTİN KOCA kimdir? Yeni Sağlık Bakanı FAHRETTİN KOCA hangi görevlerde bulundu? Yeniden kabinede!

Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçimlerin ardından en çok merak edilen konulardan biri Bakanlar Kurulu olmuştu. Fahrettin Koca, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Seçim öncesinde hali hazırda Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca, yeni dönemde de görevine devam edecek. İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi...

YENİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca, 1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi’nde, lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaparak tıp doktoru oldu. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda bitirerek 95 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Sonrasında çeşitli kurumlarda doktorluk ve medikal direktörlük görevlerini yürüttü.

1997 yılına gelindiğinde, Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi’ni kuran Koca, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nın da kurucu başkanıdır. Aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Koca’nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası, Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği gibi derneklere de üyelikleri vardır.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlıklarını yürüten Fahrettin Koca, yeni sistemin ilk Sağlık Bakanı seçildi.

Fahrettin Koca evli ve dört çocuk babasıdır.

