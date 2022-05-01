Fahrettin Koca'dan "eksi vaka sayısı" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aktif vaka sayılarının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi üzerine açıklamada bulundu. "Problemin" 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasından kaynaklandığını söyleyen Koca, toplam aktif vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 29 Nisan 2022 verilerinde, bin 924 yeni vaka tespit edildiği, dokuz kişinin hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği, 8 bin 302 kişininse iyileştiği duyurulmuştu. Böylece salgının başından beri açıklanan vaka sayısı 15 milyon 30 bin 321'e, can kaybı 98 bin 760'a, iyileşen hasta sayısıysa 14 milyon 936 bin 277'ye ulaşmıştı. Açıklanan bu veriler de Türkiye'deki aktif vaka sayısının eksi 4 bin 716 olduğunu ortaya koyuyordu. Aktif vaka sayısı; toplam vefat ve iyileşen hasta sayılarının toplam vaka sayısından çıkarılmasıyla bulunuyor.

Koca konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259'dur" dedi.

Bakan Koca, "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz" diye ekledi.

Bakanlık verilerine göre aktif vaka sayılarının eksiye düştüğünün anlaşılması üzerine tepki gösterenlere de yanıt veren Koca, "Durumu daha 'ağır' ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı verilerindeki hatayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendiren uzmanlardan Prof. Dr. Fatih Tank, Koca'nın Twitter'daki açıklamasını alıntılayarak "Fark etmeseydik, senkronizasyon problemi fark edilecek miydi bilemiyorum" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şu an 17.259 olan aktif vaka sayısı, bu trend ile 10 gün içerisinde tekrar eksiye düşebilir."

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da Koca'nın tweet'ini alıntılayarak "Bizler #COVID19 doğrulanmış/iyileşmiş olgu verileri arasındaki tutarsızlıkları 2 yıldır sürekli dile getirirken; 'senkronizasyon hatası' olarak adlandırdıkları bu sorunu 'matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu' ancak iki haftada fark edebilmiş olmak..." dedi.

Pala, Koca'nın açıklamasından önce yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'nın #COVID19 vaka, ölüm ve iyileşen sayısı bildirimlerine göre #aktifvakasayısı negatif (-4776) hesaplanıyor! @saglikbakanligi dünyada bir ilke imza attı! Bu sonuç #Epidemiyoloji ile açıklanamıyor; bakalım bu durumu #BilimKurulu üyeleri nasıl açıklayabilecek?" demişti.

"Verilerle oynandığının kanıtı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Covid-19 Danışma Kurulu da vaka sayısının eksiye düşmesi üzerine yayımladığı "Sonunda bu da oldu; aktif vaka sayısı eksiye düştü" başlıklı açıklamada, "Pandeminin başından beri verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmadığını defalarca söyledik, kanıtları ile ortaya koyduk. 29 Nisan’da ortaya çıkan negatif aktif vaka durumu, iktidarın, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun bilimsellikten uzak tutumunun yeni bir kanıtıdır" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecince gerçek rakamları gizlediği, gerçek olmayan sayılar açıkladığı bu şekilde de kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı’na göre Covid-19 vakası olmayan, ama iyileşen var. Bunun derhal açıklanmasını bekliyoruz. Verilerle oynandığı için ortaya böyle bir durum çıkmıştır. Negatif aktif vaka sayısı, Bakanlığın şeffaflıktan uzak, bilime aykırı, pandemiyi değil algıyı yönetmenin ve popülist zihniyetin sonucudur. Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizi dünyaya rezil eden; bilime, epidemiyolojiye, matematiğe aykırı bu durumu açıklamak zorunda olduğunu açık bir şekilde beyan ediyoruz" denilmişti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 30 Nisan verilerine göre, Türkiye'de tespit edilen yeni vaka sayısı bin 772, vefat sayısı 11, iyileşen sayısıysa 3 bin 147 olarak kayıtlara geçti.

DW/CÖ,HT

