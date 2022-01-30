Fahrettin Poyraz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fahrettin Poyraz Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü görevinden neden alındı?

Fahrettin Poyraz bir süre önce enflasyon ve marketlerdeki pahalılığı dolayısıyla gündem olmuştu. Bu olayın ardından Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde değişikliğe gidildi. Görevden alınan Fahrettin Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın getirildi. Fahrettin Poyraz 2017 yılının Aralık ayından beri Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR?

Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968'de Kütahya Domaniç'te dünyaya geldi.

Fahrettin Poyraz'ın babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı siyaset bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığı'nda başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi. Orta düzeyde İngilizce bilen Poyraz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

FAHRETTİN POYRAZ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN NEDEN ALINDI?

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekiliydi. Maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile eleştirilen Fahrettin Poyraz görevden alındı. Yerine Hüseyin Aydın getirildi.

Atama kararına ilişkin açıklama yapıldı.

"1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.”

