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Fahri konsolos, sigara kaçırırken böyle yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Macaristan sınırında Letonya Fahri Konsolosu, sigara kaçakçılığından gözaltına alındı.

Fahri konsolos, sigara kaçırırken böyle yakalandı

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Zakarpatya ilinde Macaristan sınırındaki Tisa Sınır Kapısı’na, diplomatik plakalı bir araç geldi.

Araçta bulunan Letonya’nın Zakarpatya Fahri Konsolosu Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek, güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti.

Ukrayna güvenlik görevlilerinin ona, kendisinin fahri konsolos olduğunu ve Ukrayna vatandaşı olduğunu, dolayısıyla bu kategorideki kişilerin araçlarının aramadan muaf olmadıklarını söylemelerine karşın, fahri konsolos araçtan inmeyi reddetti.

Uyarılara rağmen Fahri Konsolos İgnatko’nun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak, fahri konsolosu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, Macaristan’a kaçak yoldan götürülmek üzere araca yüklenmiş olan 6 bin 500 paket sigara bulundu.

Uluslararası hukuka göre, fahri konsolosların diplomatik dokunulmazlıkları bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fahri Konsolos sigara Ukrayna Macaristan

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