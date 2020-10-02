Fahriye Evcen bahçe pozlarını paylaştı! Unutkanlığıyla takipçilerinin dikkatini çekti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

"KORONA VARKEN KIYAFETİ YIKAMADAN MI GİYDİN?"

Evcen, evinin bahçesinde verdiği yeni pozları Instagram hesabından yayınladı. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Kırmızı kareli bir gömlek giyen Fahriye Evcen'in etiketi çıkarmayı unuttuğu görüldü.

Hayranları oyuncuya, "Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" şeklinde yorum yaptı.



Öte yandan güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan 350 binden fazla beğeni aldı.





