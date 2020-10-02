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  4. Fahriye Evcen bahçe pozlarını paylaştı! Unutkanlığıyla takipçilerinin dikkatini çekti

Fahriye Evcen bahçe pozlarını paylaştı! Unutkanlığıyla takipçilerinin dikkatini çekti

02.10.2020 21:23 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen bahçe pozlarını paylaştı! Unutkanlığıyla takipçilerinin dikkatini çekti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak evinin bahçesinde, doğal haliyle çekilmiş pozlarını Instagram'dan paylaştı. Ancak giydiği kırmızı gömleğin etiketini üzerinde unutan Evcen'e takipçilerinden uyarı geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

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"KORONA VARKEN KIYAFETİ YIKAMADAN MI GİYDİN?"

Evcen, evinin bahçesinde verdiği yeni pozları Instagram hesabından yayınladı. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Kırmızı kareli bir gömlek giyen Fahriye Evcen'in etiketi çıkarmayı unuttuğu görüldü.

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Hayranları oyuncuya, "Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" şeklinde yorum yaptı.
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Öte yandan güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan 350 binden fazla beğeni aldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben bile yıkayıp giyiyorum senki fahriye evcen sin. yapma fahriye
Muadillerine göre daha doğal bir çehre ve çok da müstehcenlik içermeyen kareler. Güzel de denilebilir.

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