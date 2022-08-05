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Fahriye Evcen bikinisiyle güneş banyosu yaptı! Güzelliği olay yarattı...

05.08.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan güzel oyuncu, bikinisiyle güneş banyosu yaptı. Fahriye Evcen'in bikinili pozlarındaki güzelliği mest etti.

Fahriye Evcen bikinisiyle güneş banyosu yaptı! Güzelliği olay yarattı...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak bikinisiyle güneşlenirken pozunu paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti.

TEKNE POZLARIYLA MEST ETTİ

Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden tekne pozlarını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle nefes kesmişti.

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Paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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Takipçileri Evcen'in pozları sonrasında, "Ne kadar güzelsin" ve "Yine tablo gibisin" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

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GÜNEŞLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

36 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor.

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3,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı.

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Fahriye Evcen güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

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