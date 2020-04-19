Fahriye Evcen Burak Özçivit'in kanatları altında

Ev karantinası günlerini eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la geçiren Fahriye Evcen, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile vaktinin nasıl geçtiğini gözler önüne seriyor.
Oğlunun doğum gününü karantina altında kutlayan güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı son selfie'de keyfinin yerinde olduğunu gösterdi. Eşi Özçivit'in kolunun çıktığı poza yorum yağdı.
Kocasının yanında otururken çektiği selfie'yi üstüne kalp resmi çizerek paylaşan Fahriye Evcen'in kalpli pozuna hayranları beğeni yağdırdı.
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