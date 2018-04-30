Fahriye Evcen Cape Town'dan paylaştı

Fahriye Evcen'in Cape Town tatilinden paylaştığı renkli kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fahriye Evcen Cape Town'da
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Son olarak Ölene Kadar dizisinde rol alan Fahriye Evcen Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a gitti.
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31 yaşındaki Evcen, Türkiye'den 13.987 km uzaklıkta olan Cape Town'da çekildiği renkli kareleri sosyal medya hesabından da yayınladı.
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Evcen'in tatil paylaşımlarında 2017 Temmuz ayında evlendiği Burak Özçivit'in yer almaması ise dikkat çekti.
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İşte Evcen'in Cape Town kareleri...
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Fahriye Evcen Cape Town'da
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Fahriye Evcen Cape Town'da
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Fahriye Evcen Cape Town'da
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