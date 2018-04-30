MAGAZİN

Fahriye Evcen Cape Town'dan paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Fahriye Evcen'in tatil sezonunun ilk durağı Türkiye'den 14 bin km uzaklıkta olan Cape Town oldu.

Fahriye Evcen'in Cape Town tatilinden paylaştığı renkli kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fahriye Evcen Cape Town'da

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Son olarak Ölene Kadar dizisinde rol alan Fahriye Evcen Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a gitti.

Son olarak Ölene Kadar dizisinde rol alan Fahriye Evcen Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a gitti.
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31 yaşındaki Evcen, Türkiye'den 13.987 km uzaklıkta olan Cape Town'da çekildiği renkli kareleri sosyal medya hesabından da yayınladı.

31 yaşındaki Evcen, Türkiye'den 13.987 km uzaklıkta olan Cape Town'da çekildiği renkli kareleri sosyal medya hesabından da yayınladı.
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Evcen'in tatil paylaşımlarında 2017 Temmuz ayında evlendiği Burak Özçivit'in yer almaması ise dikkat çekti.

Evcen'in tatil paylaşımlarında 2017 Temmuz ayında evlendiği Burak Özçivit'in yer almaması ise dikkat çekti.
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İşte Evcen'in Cape Town kareleri...

İşte Evcen'in Cape Town kareleri...
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Fahriye Evcen Cape Town'da

Fahriye Evcen Cape Town'da
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Fahriye Evcen Cape Town'da

Fahriye Evcen Cape Town'da
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Fahriye Evcen Cape Town'da

Fahriye Evcen Cape Town'da
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fahriye evcen instagram cape town

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