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  4. Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı

24.12.2020 22:04 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı

Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen "Diğer yarım...İyi ki doğdun" notu düştü.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 36 yaşına girdi. Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik bir paylaşım geldi.

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Eşiyle romantik fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Evcen "Diğer yarım...İyi ki doğdun" notunu yazdı.

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Yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutlayan ünlü güzelin sosyal medya paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Evcen'in paylaşımı 1 saat içinde 600 bin beğeni aldı.
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Eşinin bu aşk dolu doğum günü kutlamasının ardından Burak Özçivit de eşiyle fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

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