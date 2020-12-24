Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 36 yaşına girdi. Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik bir paylaşım geldi.

Eşiyle romantik fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Evcen "Diğer yarım...İyi ki doğdun" notunu yazdı.



Yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutlayan ünlü güzelin sosyal medya paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Evcen'in paylaşımı 1 saat içinde 600 bin beğeni aldı.



Eşinin bu aşk dolu doğum günü kutlamasının ardından Burak Özçivit de eşiyle fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.





