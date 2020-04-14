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Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım! Kalbimin ta kendisiymişsin...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Karan'ın ilk fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sevimli haliyle dikkat çeken hatta reklam teklifi alan Karan bebek 1 yaşına bastı. Annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutlamayı tercih etti. Ev karantinasında olan Özçivit ailesi kendi aralarında kutlama yapmayı ihmal etmedi.

Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım! Kalbimin ta kendisiymişsin...

Koronavirüs nedeniyle gönüllü karantina uygulamasında olup evde zaman geçiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'ın 1. yaş gününü kendi aralarında küçük bir organizasyon ile kutlamayı seçti. Burak Özçivit tarafından çekildiği tahmin edilen doğum günü fotoğrafındaki Fahriye Evcen'in cümleleri herkesi duygulandırdı. Türkiye'nin en ünlü çocuklarından biri olan Karan Özçivit'in ikinci fotoğrafında; Fahriye Evcen'in kucağında olan minik yakışıklı, annesi ile birlikte evinin manzarasını izliyor.

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"KALBİMİN TA KENDİSİYMİŞSİN"

29 Haziran 2017 yılında dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in düğünün her anı sosyal medyada günlerce konuşuldu. Mutlu evliliklerine devam eden çiftin aşklarının meyvesi 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Evlilikleri ile örnek gösterilen Özçivit ailesinin en küçük üyesi Karan'ın ilk yaş günü, annesi Fahriye Evcen tarafından duygu yüklü bir mesaj ile kutlandı.

Karan ile beraber çekildikleri sevgi dolu bir fotoğrafı paylaşan Evcen, oğlunun gülüşü ve kokusunun kendisi için ne anlama geldiğini anlatırken hayranlarını da duygulandırdı. "Karan'ım" şeklinde oğluna hitap eden eden Fahriye Evcen doğum günü mesajında "Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin. Kalbim..." ifadelerine yer verdi. "Kutup yıldızım" dediği oğlunun doğum günü mesajını "Annen" notu ile bitiren Evcen "Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; iyi ki doğdun oğlum. İyi ki" sözleriyle duygusal mesajını noktaladı.

Fahriye Evcen'in yeni paylaşımı ilk fotoğrafın 3.3 milyonluk beğeni sayısına ulaşmasa da hayranları tarafından oldukça beğenildi. Binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafta takipçiler Karan'ın doğum gününü kutladı ve iyi dileklerini iletmeyi tercih etti. Fahriye Evcen'in paylaşımını beğenen isimler arasında Sinem Kobal, Pınar Altuğ Atacan, Aslı Enver ve Demet Özdemir gibi ünlüler de yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
fahriye evcen, karan,

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