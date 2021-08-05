MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen'den teşekkür paylaşımı: Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları

Fahriye Evcen'den teşekkür paylaşımı: Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları

05.08.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hikayesinde orman yangınları için bir paylaşımda bulundu. Bir afetzedenin fotoğrafını da ekleyen Evcen paylaşımında, afet bölgesinde görev alan kişiler için, "Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları..." tanımlamasıyla teşekkürde bulundu.

Fahriye Evcen'den teşekkür paylaşımı: Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları

Oyuncu Fahriye Evcen, Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleşen ve derin üzüntüye boğan orman yangınları ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Afet bölgesinde görev alan herkese teşekkürde bulunan Evcen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir içinde bulunduğumuz bu felakete dayanmak gitgide zorlaşıyor... Yangından etkilenen her bir canlı, her bir ağaç, her bir insanımız için ne kadar ağlasak az... Ciğerimiz yandı ve yanmaya da devam ediyor. Hem toprağımızın, hem de onca can'ın bu felaketten bir an önce kurtulması ümidiyle, yangınla günlerdir canla başla mücadele eden yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları ve onlara desteklerini esirgemeyen herkese milyonlarca kez teşekkür etmek istiyorum... Tüm emek verenlere minnettarım... Sağ olun, var olun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Devlet, milletine bir açıklama borçludur""Devlet, milletine bir açıklama borçludur"
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Hazal Kaya’dan 'Ümitcan Uygun' paylaşımı: Şimdi sormak lazım, katil kim?Hazal Kaya’dan 'Ümitcan Uygun' paylaşımı: Şimdi sormak lazım, katil kim?
Anahtar Kelimeler:
yangın Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

Adana'da dehşete düşüren olay! İşkence yapıp defalarca tecavüz etti

Adana'da dehşete düşüren olay! İşkence yapıp defalarca tecavüz etti

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Muğla'daki yangınlarla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Muğla'daki yangınlarla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.