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Fahriye Evcen'den yeni pozlar! 'Doğayla ben'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

33 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen, evinin bahçesinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Evcen, paylaşımına "Doğayla ben, benimle doğa" notunu düştü.

Fahriye Evcen'den yeni pozlar! 'Doğayla ben'

Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan 33 yaşındaki Evcen, evinin bahçesinde çekilen pozlarını yayınladı.

Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Evcen, paylaşımlarına "Doğayla ben, benimle doğa" notunu düştü.

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Fahriye Evcen'in paylaşımları kısa sürede 430 binden fazla beğeni aldı.

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Öte yandan bir süredir evde vakit geçiren çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ı parka getirirken objektiflere yansımıştı.

O anları hayranları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.


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