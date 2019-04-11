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Fahriye Evcen doğuma girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 'Karan' isimli bebeklerinin bugün dünyaya geleceği iddia edildi. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Evcen'in şu sıralar doğumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fahriye Evcen doğuma girdi!

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında son dakika bilgisi olarak Fahriye Evcen'in doğuma girdiği iddia edildi.

Güzel oyuncu ve eşi Burak Özçivit'in, doğacak olan bebeklerine Karan adı vereceği aylar öncesinden belli olmuştu. Ünlü çift, oğullarının adına açtıkları Instagram hesabı nedeniyle eleştirilmişti.

"BEBEĞİMİZ EN GEÇ 20 NİSAN’DA GELECEK"

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın gösterisine katılan Fahriye Evcen, doğum tarihiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Gösterinin kendisin zorladığını ifade eden Evcen, “Doğuracağım sandım. Bebeğimiz en geç 20 Nisan’da gelecek” dedi.

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