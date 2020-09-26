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Fahriye Evcen fit hali ile kendine hayran bıraktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan başarılı oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram'da 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

2017 yılında Burak Özçivit'le dünyaevine giren ve 2019'da da oğulları Karan'ı kucağına alan güzel oyuncu Fahriye Evcen, doğumdan sonra aldığı kilolarla olumsuz yorumların hedefi olmuştu.

Olumsuz yorumlara karşı pek çok kişi Fahriye Evcen'e destek olmuş ve beden olumlama hareketi başlamıştı.

Son dönemde kendini oğlu Karan'a adayan güzel oyuncu verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 11 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen son paylaşımı ile gündeme oturdu.

İşte Fahriye Evcen'in son hali...

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