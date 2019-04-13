Fahriye Evcen hastaneye yattı! Karan bebek geliyor...

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan bugün dünyaya gelecek. Çifte yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre; güzel oyuncu Fahriye Evcen, sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan Amerikan hastanesine yattı.

Normal doğum yapması beklenen Fahriye Evcen, henüz doğuma alınmadı. Hastanede kontrolleri yapılan Evcen'in bugün doğum yapması bekleniyor. Doğacak bebeklerine Karan ismini veren çift, oğullarına açtıkları sosyal medya hesabı ile çok konuşulmuş ve günlerce bu olay tartışılmıştı. Burak Özçivit, yaptığı açıklamada sahte hesap açılmasını önlemek için oğulları Karan'a Instagram hesabı açtıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Gecce



