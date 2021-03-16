Fahriye Evcen'in paylaşımındaki detay sosyal medyanın diline düştü

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, anne olmasının ardından ekranlara ve projelere ara vermişti. Hayranlarının karşısına ne zaman çıkacağı merak konusu olan güzel oyuncu, Instagram hesabından ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

34 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki bir detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Evcen'in arkasındaki kapının yamulduğunu görenler, ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaptığını belirterek oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Takipçileri, oyuncuya "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın", "Yapma be kadın", "O da yapıyorsa biz ne yapalım" gibi yorumlar yaptı.

