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Fahriye Evcen'in paylaşımındaki detay sosyal medyanın diline düştü

16.03.2021 00:04 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen'in paylaşımındaki detay sosyal medyanın diline düştü

Fahriye Evcen'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı. 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Evcen'in arkasındaki kapının çizgilerinin yamulduğunu görenler, ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaptığını iddia etti. Takipçileri Evcen'i yorum yağmuruna tuttu.

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, anne olmasının ardından ekranlara ve projelere ara vermişti. Hayranlarının karşısına ne zaman çıkacağı merak konusu olan güzel oyuncu, Instagram hesabından ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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34 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki bir detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Evcen'in arkasındaki kapının yamulduğunu görenler, ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaptığını belirterek oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

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Takipçileri, oyuncuya "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın", "Yapma be kadın", "O da yapıyorsa biz ne yapalım" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen Instagram
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