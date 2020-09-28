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Fahriye Evcen'in verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 22:43 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan başarılı oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram'da 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen'in verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı

Son dönemde kendini oğlu Karan'a adayan güzel oyuncu verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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34 yaşındaki Fahriye Evcen son paylaşımı ile gündeme oturdu.

Yaklaşık iki saat içinde yarım milyondan fazla beğeni alan Evcen'in fotoğrafına çok sayıda da yorum yağdı. Fahriye Evcen'nin gönderisine eşi Burak Özçivit'in de emoji koyması dikkatlerden kaçmadı.

fahriye

MUTLU AİLE TABLOSU

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in önceki gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı eğlenceli paylaşım büyük beğeni toplamıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Mutluluk.. ????????????????

Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi ()


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