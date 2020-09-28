Fahriye Evcen'in verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı

Son dönemde kendini oğlu Karan'a adayan güzel oyuncu verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.



34 yaşındaki Fahriye Evcen son paylaşımı ile gündeme oturdu.

Yaklaşık iki saat içinde yarım milyondan fazla beğeni alan Evcen'in fotoğrafına çok sayıda da yorum yağdı. Fahriye Evcen'nin gönderisine eşi Burak Özçivit'in de emoji koyması dikkatlerden kaçmadı.

MUTLU AİLE TABLOSU

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in önceki gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı eğlenceli paylaşım büyük beğeni toplamıştı.



