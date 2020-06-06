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Fahriye Evcen’in ‘Yıldız’ı oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Fahriye Evcen hayranlarının kendisine yaptığı doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerine teşekkür etti. Evcen, hayranlarının kendisine aldığı yıldızın sertifikasını paylaştı.

Fahriye Evcen’in ‘Yıldız’ı oldu!

Karantina günlerini eşi ve oğluyla birlikte geçiren Fahriye Evcen, geçen gün yeni yaşını kutladı. Eşinin kendisi için hazırlattığı doğum günü pastası ile mutlu olan Fahriye Evcen bir diğer mutluluğu da takipçilerinden gelen ‘Yıldız’ hediyesi ile yaşadı.

Hayranları tarafından kendisine yıldız hediye edilen Fahriye Evcen bunun sertifikasını paylaştı ve şu sözlerle teşekkür etti:

“Benim yıldızlarım bana bir de yıldız almış doğum günümde… Gökyüzünü seyretmeyi ne denli sevdiğimi ve ilham aldığımı siz biliyorsunuz ve artık izlerken orada o sonsuz derinlikte benim adımda bir yıldızın olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Ufkunuz hep geniş ve parlak olsun, sizi seviyorum”

fahriye1-instagram

fahriyeevcen-instagram

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